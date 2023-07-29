İlk ödemeler yattı: Twitter'da para kazanma dönemi başladı... Türkiye'de para kazanılacak mı?
X, içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattı. Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden bazı kullanıcılara ilk ödemelerini yaptı. Peki para kazanma özelliği Türkiye’de kullanılabilecek mi?
Elon Musk'ın şu anda X olarak yeniden adlandırdığı Twitter, içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattığı kaydedildi.
Şirket bu ayın başlarında bazı içerik oluşturuculara ödeme yapmıştı, ancak şimdi, uygunluk kriterlerini karşılayan dünya çapındaki kullanıcılar ayarlardaki para kazanma sekmesinden programa başvurabilir.
Programa dahil olup para kazanabilmek için XBlue'ya abone olmanız veya Doğrulanmış Kuruluş olmanız, "son 3 ay içinde toplam gönderilerinizde en az 15 milyon gösterime" ve en az 500 takipçiye sahip olmanız gerekiyor.
NTV'nin aktardığına göre, şirket, "Sürecin mümkün olduğunca basit olmasını istiyoruz, bu nedenle tüm uygun X Blue ve Doğrulanmış Kuruluşlar aboneleri, uygunluk kriterlerini karşıladıkları ve katıldıkları sürece gelir payı alma hakkına sahiptir" ifaderini kullanıyor.