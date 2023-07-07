Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir
Meta tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Threads hakkındaki önemli bir ayrıntı, çoğu kullanıcının gözünden kaçtı. Eğer Threads hesabınızı silmek isterseniz, Instagram hesabınızı da silmeniz gerekiyor.
Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü kabul edilen sosyal medya platformu Threads, yedi saat içinde 10 milyon kullanıcı kazandı.
Ancak milyonlar, çok ince bir detayı gözden kaçırdı.
Uygulamaya kayıt olmak için Threads hesabınızı Instagram hesabınıza bağlamanız gerekiyor.
Bu durumda, günün birinde Threads hesabınızı silmek isterseniz, Instagram hesabınız da siliniyor.