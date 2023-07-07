Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir

Meta tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Threads hakkındaki önemli bir ayrıntı, çoğu kullanıcının gözünden kaçtı. Eğer Threads hesabınızı silmek isterseniz, Instagram hesabınızı da silmeniz gerekiyor.

Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir - Resim: 1

Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü kabul edilen sosyal medya platformu Threads, yedi saat içinde 10 milyon kullanıcı kazandı.

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Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir - Resim: 2

Ancak milyonlar, çok ince bir detayı gözden kaçırdı. 

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Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir - Resim: 3

Uygulamaya kayıt olmak için Threads hesabınızı Instagram hesabınıza bağlamanız gerekiyor.

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Herkes üye oldu ama bu detay gözlerden kaçtı! Threads indirenlerin Instagram hesapları silinebilir - Resim: 4

Bu durumda, günün birinde Threads hesabınızı silmek isterseniz, Instagram hesabınız da siliniyor. 

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