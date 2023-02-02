Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler
Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle ortaya yeni yeni meslekler çıkıyor. Son dönemlerde geleceğin mesleklerinin neler olacağı ise merak konusu oluşturdu. Sizler için o yeni trend meslekleri araştırdık. İşte haberin detayları…
Hızla gelişen ve değişen dünyada, mesleklerin de bu durumdan etkilendiği ortada. Geleceğin yeni meslekleri neler olacak? Hangi meslekler daha çok talep görecek? İşte gelin hep beraber bakalım.
GELECEĞİN POPÜLER MESLEKLERİ
- Oyun Tasarımcısı: Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.
- Blokzincir Geliştiricisi: Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.
- Yapay Zeka Mühendisi: Yapay zeka mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.