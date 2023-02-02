Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle ortaya yeni yeni meslekler çıkıyor. Son dönemlerde geleceğin mesleklerinin neler olacağı ise merak konusu oluşturdu. Sizler için o yeni trend meslekleri araştırdık. İşte haberin detayları…

Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler - Resim: 1

Hızla gelişen ve değişen dünyada, mesleklerin de bu durumdan etkilendiği ortada. Geleceğin yeni meslekleri neler olacak? Hangi meslekler daha çok talep görecek? İşte gelin hep beraber bakalım.

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Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler - Resim: 2

GELECEĞİN POPÜLER MESLEKLERİ

- Oyun Tasarımcısı: Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.

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Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler - Resim: 3

- Blokzincir Geliştiricisi: Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.

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Hangi meslekler talep görecek? İşte yeni trend meslekler - Resim: 4

- Yapay Zeka Mühendisi: Yapay zeka mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.

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