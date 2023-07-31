Google'ın bu uygulamasıyla aramanın yeni yollarını keşfedin!
Google, kullanıcılarının aradığı bilgileri bulmalarına yardımcı olmak için onları aramanın yeni yollarıyla buluşturuyor. Google Lens isimli uygulamayla arama yapmak çok daha konforlu hale geliyor.
Google, kullanıcılarının aradığı bilgileri bulmalarına yardımcı olmak için onları aramanın yeni yollarıyla buluşturuyor. Yapay zeka destekli arama özellikleri sayesinde kullanıcılar aramanın yaratıcı yollarını keşfedebiliyor.
Yalnızca yazıyla değil aynı zamanda görsel arama yolu da sunan Google Lens uygulaması ile gördüklerinizi aramak mümkün. Yapılan görsel aramaya yeni sorgular ekleyebilen “multisearch” özelliği ise aramaya yeni bir boyut kazandırıyor.
Dünyadaki bilgileri düzenleyerek herkesin erişebileceği ve yararlanabileceği hale getirmek misyonuyla hareket eden Google, aranan bilgilerin bulunmasına yardımcı olmanın yeni yollarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Google Lens’in yapay zeka destekli özellikleri sayesinde kullanıcılar merak ettikleri ve farklı yöntemlerle aramaya çalıştıkları pek çok şeyi kolayca bulabiliyor; günlük hayatlarının bir parçası haline getirebiliyor. Google Lens aracılığıyla kulanıcılarının gördüklerini aramalarına olanak tanıyan Google, şimdi de uygulamaya eklenen “multisearch” özelliğiyle görsel ve metin aramasını aynı anda gerçekleştirebiliyor. Google Lens’in yeni özelliği olan multisearch sayesinde kullanıcılar aramalarına yeni sorgular ekleyerek yemekten seyahate, modadan dekorasyona ve mimariye farklı alanlarda araştırmasını derinleştirebiliyor.
Google Lens, seyahatlerde en iyi arkadaşınız
Google Lens, pek çok alanda olduğu gibi seyahatlerde de kullanıcıların kurtarıcısı oluyor. Şu anda dünya genelinde 70 dilde kullanıma açık durumda olan uygulama, yurt dışı seyahatlerinde adeta bir çevirmen olarak görev yapabiliyor. Üstelik çevrilen metinleri, web sitelerini ya da adresleri metin olarak da kaydedebiliyor. İster dünyayı gezerek keşfedin ister mobil olarak yeni mekanların arayışında olun, Google Lens uygulaması aradığınız şeyleri bütün detaylarıyla sizinle paylaşabiliyor. Örneğin bir araştırma yaparken ya da bir video izlerken nerede olduğunu bilmediğiniz bir mekanla mı karşılaştınız? Ya da tarihi bir binanın ne olduğunu mu öğrenmek istediniz? Google Lens bu mekanlarla ilgili de bütün detayları iletebiliyor.