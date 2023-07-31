Google'ın bu uygulamasıyla aramanın yeni yollarını keşfedin!

Google Lens, seyahatlerde en iyi arkadaşınız

Google Lens, pek çok alanda olduğu gibi seyahatlerde de kullanıcıların kurtarıcısı oluyor. Şu anda dünya genelinde 70 dilde kullanıma açık durumda olan uygulama, yurt dışı seyahatlerinde adeta bir çevirmen olarak görev yapabiliyor. Üstelik çevrilen metinleri, web sitelerini ya da adresleri metin olarak da kaydedebiliyor. İster dünyayı gezerek keşfedin ister mobil olarak yeni mekanların arayışında olun, Google Lens uygulaması aradığınız şeyleri bütün detaylarıyla sizinle paylaşabiliyor. Örneğin bir araştırma yaparken ya da bir video izlerken nerede olduğunu bilmediğiniz bir mekanla mı karşılaştınız? Ya da tarihi bir binanın ne olduğunu mu öğrenmek istediniz? Google Lens bu mekanlarla ilgili de bütün detayları iletebiliyor.