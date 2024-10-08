Google Resmen Harekete Geçti: İnternet Siteleri İçin Yeni Dönem Başlıyor! Gmail'e de Gelecek Mi?
Google, kullanıcıların güvenilir web sitelerini daha kolay ayırt etmelerine yardımcı olacak yeni bir doğrulama özelliğini test etmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Google'ın arama sonuçlarında belirli sitelerin yanında mavi tik işareti göstererek sitenin sahte olmadığını ve doğrulanmış olduğunu gösterecek. Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi büyük markaların web sitelerinde görülen bu işaret, sitenin gerçekten ilgili işletmeye ait olduğunu doğrulayacak.
Mavi tik işareti, kullanıcılara daha güvenli bir tarama deneyimi sunarak sahte sitelerden korunmalarını sağlıyor. Üzerine gelindiğinde, “Google'ın sinyalleri bu işletmenin söylediği işletme olduğunu gösteriyor” mesajı görüntüleniyor. Bu özelliğin kullanıcıların web sitelerinin güvenilirliğini anlamalarını kolaylaştırırken, özellikle sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı etkili bir koruma sağlaması amaçlanıyor.
RESMİ OLARAK DUYURULDU
Google, bu yeni doğrulama işaretini test ettiğini resmi olarak doğruladı. Ancak hangi sitelere bu işaretin uygulanacağı ve ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Şu an için daha çok büyük markaların sitelerinde görülen bu işaretin, gelecekte daha küçük işletmelere ve kişisel sitelere de genişletilmesi olası.
Uzmanlar, bu yeniliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebileceğini belirtirken, doğrulama sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Google'ın bu özelliği sadece büyük markalarla sınırlandırması halinde, küçük işletmeler ve bağımsız siteler bu durumdan olumsuz etkilenebilir.
GMAİL'E DE GELECEK Mİ?
Bu doğrulama sistemi sadece Google arama sonuçlarında değil, gelecekte Gmail gibi diğer hizmetlere de entegre edilebilir. Özellikle kimlik avı (phishing) gibi siber saldırılara karşı, doğrulanmış e-posta gönderenlere benzer işaretler eklenerek daha güvenli bir iletişim sağlanabilir.