Google Resmen Harekete Geçti: İnternet Siteleri İçin Yeni Dönem Başlıyor! Gmail'e de Gelecek Mi?

RESMİ OLARAK DUYURULDU

Google, bu yeni doğrulama işaretini test ettiğini resmi olarak doğruladı. Ancak hangi sitelere bu işaretin uygulanacağı ve ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Şu an için daha çok büyük markaların sitelerinde görülen bu işaretin, gelecekte daha küçük işletmelere ve kişisel sitelere de genişletilmesi olası.

Uzmanlar, bu yeniliğin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebileceğini belirtirken, doğrulama sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Google'ın bu özelliği sadece büyük markalarla sınırlandırması halinde, küçük işletmeler ve bağımsız siteler bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

GMAİL'E DE GELECEK Mİ?

Bu doğrulama sistemi sadece Google arama sonuçlarında değil, gelecekte Gmail gibi diğer hizmetlere de entegre edilebilir. Özellikle kimlik avı (phishing) gibi siber saldırılara karşı, doğrulanmış e-posta gönderenlere benzer işaretler eklenerek daha güvenli bir iletişim sağlanabilir.