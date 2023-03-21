Google o listeyi açıkladı: Bu güncellemeleri yapmadıysanız telefonunuzun çökmesine hazır olun
Google, işlemcilerdeki bir güvenlik açığı sebebiyle tehlike arz eden telefon modellerini açıkladı. Söz konusu açıkların kapatılması için telefon üreticilerinin yaptıkları yazılım güncellemesinin telefonlarda hemen yapılması gerekiyor.
Google ve Samsung, telefonlarınızda yaşanan sorunları çözmek için bir güncelleme yayınlamak üzere. Bu yama, söz konusu güvenlik açıklarını düzeltmeyi ve potansiyel saldırılardan kullanıcıları korumayı amaçlayacak.
Bu sebeple eğer aşağıdaki listede yer alan bir telefon kullanıyorsanız, güvenlik sorunlarından etkilenmemek için güncellemelerinizi bekletmeden yüklemelisiniz. Aksi takdirde telefonunuz çöp olabilir.
Android işletim sisteminin aynı anda birden fazla işlemci modeli ve üretici yazılımına uyumlu şekilde çalışması için yapılan geliştirmeler, beraberinde sorunları da getiriyor.
Örneğin bazı işlemci yongalarının yazılımsal güvenlik açığına sahip olmaları ki Google, son raporlarında Samsung tarafından üretilen bazı Exynos işlemcilerin güvenlik sorunlarına açık olduğunu dile getirdi.