Eski iPhone modellerini kasıtlı olarak yavaşlatan Apple'a kötü haber
iPhone kullanıcılarının, eski model telefonların performansını kasıtlı olarak düşürüp bataryalarını yavaşlattığı gerekçesiyle Apple'a açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Apple'ı 3 milyon iPhone kullanıcısına toplam 500 milyon dolar ödemeye mahkum etti.
Apple, eski model iPhone telefonları bilerek yavaşlattığı iddiasıyla açılan davayı kaybetti. Mahkeme, Apple'ı 500 milyon dolar tazminata çarptırdı.
APPLE, 500 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK
iPhone kullanıcılarının, yeni telefon alması için eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla Apple'e açtığı davada mahkeme kararını verdi. ABD mahkemesi, 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başı 65 dolar ödenmesine hükmetti. Apple'ın ödeyeceği toplam miktar 500 milyon dolar olarak açıklandı.
7 MODEL TELEFONDA GEÇERLİ
Tazminat ödemesi alabilecek kullanıcılar, ABD genelinde Ekim 2020'ye kadar başvuruda bulunmuş olan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahipleri olacak.
APPLE, BİLEREK YAVAŞLATTIĞINI KABUL ETMİŞTİ
Apple 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve bu durum büyük eleştiri almıştı. Şirket, eskiyen bataryalardan kaynaklanan ani kapanma sorununu çözmek amacıyla işlemci performansını düşürdüğünü açıklamış olsa da, kullanıcılar yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamayı yeterli bulmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda, Apple önce Fransa tarafından 25 milyon euro ceza almış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.