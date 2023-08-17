Eski iPhone modellerini kasıtlı olarak yavaşlatan Apple'a kötü haber

APPLE, BİLEREK YAVAŞLATTIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Apple 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve bu durum büyük eleştiri almıştı. Şirket, eskiyen bataryalardan kaynaklanan ani kapanma sorununu çözmek amacıyla işlemci performansını düşürdüğünü açıklamış olsa da, kullanıcılar yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamayı yeterli bulmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda, Apple önce Fransa tarafından 25 milyon euro ceza almış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.