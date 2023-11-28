En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar

İsviçre’nin Cenevre şehrinde 26 Şubat’ta Otomobil Fuarı yapılacak.

Avrupa’da 2024 yılının en iyi otomobilinin belli olacağı fuarda, en iyi olmak için yarışan 28 araçlık liste 7’ye düştü.

Kazanan otomobil 7 adaylık liste 22 ülkeden 59 gazetecinin oylarıyla belirlendi.

İşte en iyi olmaya aday 7 araç: