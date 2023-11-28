En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar

Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupa’da yılın aracı olmak için yarışacak 7 finalist araç belli oldu.

Otomobil Araba
En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 1

İsviçre’nin Cenevre şehrinde 26 Şubat’ta Otomobil Fuarı yapılacak.

Avrupa’da 2024 yılının en iyi otomobilinin belli olacağı fuarda, en iyi olmak için yarışan 28 araçlık liste 7’ye düştü.

Kazanan otomobil 7 adaylık liste 22 ülkeden 59 gazetecinin oylarıyla belirlendi.

İşte en iyi olmaya aday 7 araç:

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 2

BMW 5-series

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 3

Volvo EX30

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 4

BYD Seal

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 5

Peugeot E-3008/3008

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 6

Kia EV9

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 7

Renault Scenic

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En iyi olmak için yarışacaklar: Avrupa’da yılın otomobiline aday araçlar - Resim: 8

Toyota C-HR

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