En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu: Aralarında iPhone da var!
Hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonları, yaydığı radyasyon ile de sağlığı tehdit ediyor. Cebimizde, çantamızda ya da masamızda duran telefonlardan en yüksek radyasyonu hangi cihazlar yayıyor?
Cep telefonunuz yüksek radyasyon yayıyor olabilir mi? Günboyu gazetesinden Hatice Ölmez'in derlemesine göre en yüksek radyasyon yayan cihazlar şöyle:
1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54
2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5
3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49
4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44
5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43
6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4