Elon Musk'ın değişiklikleri kullanıcıları yıldırmıştı... TikTok'tan Twitter'a rakip olacak hamle!
Twitter Elon Musk'ın tartışmalı değişikliklerinin ardından kullanıcıların tepkisini çekerken, TikTok'tan yeni bir hamle geldi.
Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp "X" harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TikTok uygulaması özelliklerini güncelledi.
BBC’de yer alan habere göre, TikTok, kullanıcılarına fotoğraf ve videonun yanı sıra Twitter gibi metin paylaşım imkanı da sağlamaya başladı.
Kullanıcılar ayrıca gönderilere ses, konum ve düetler ile cevap verme imkanı bulacak.
TikTok'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni özellikler sayesinde metin gönderileri herhangi bir video veya fotoğraf gönderisi kadar etkileşim alacak ve dinamik kalacak" denildi.
Açıklamada, kullanıcılara "kendilerini ifade etmenin başka bir yolunun" sunulduğu vurgulandı.
Bu ayın başında TikTok, tıpkı Spotify ve Apple Music uygulamaları gibi müzik akışı hizmeti de başlatmıştı.