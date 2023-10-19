Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X'i Avrupa ülkelerinden çekebileceği iddia edildi.
Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın uygulamayı Avrupa Birliği ülkelerinden çekmeyi planladığı iddia edildi.
Bussiness Insider'a göre, geçtiğimiz yıl X yani Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk’ın, uygulamanın bölgedeki kullanılabilirliğini kaldırmayı ya da Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların uygulamaya erişimini engellemeyi tartıştığı öne sürüldü.
THREADS’İN BAŞINA GELMİŞTİ
Elon Musk’ın bunu gerçekleştirirse, X’in akıbeti de rakip platform olan Threads gibi olabilir.
Dijital Hizmetler Yasası, ağustos ayında yürürlüğe girdi ve X gibi büyük çevrimiçi platformlar üzerinde yanlış, yanıltıcı ve zararlı bilgilerin denetlenmesi ve kaldırılması için etkili ve şeffaf sistemlere sahip olmasını gerektiriyor.