Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X'i Avrupa ülkelerinden çekebileceği iddia edildi.

Elon Musk Twitter Avrupa Birliği
Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir - Resim: 1

Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın uygulamayı Avrupa Birliği ülkelerinden çekmeyi planladığı iddia edildi.

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Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir - Resim: 2

Bussiness Insider'a göre, geçtiğimiz yıl X yani Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk’ın, uygulamanın bölgedeki kullanılabilirliğini kaldırmayı ya da Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların uygulamaya erişimini engellemeyi tartıştığı öne sürüldü.

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Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir - Resim: 3

THREADS’İN BAŞINA GELMİŞTİ

Elon Musk’ın bunu gerçekleştirirse, X’in akıbeti de rakip platform olan Threads gibi olabilir.

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Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir - Resim: 4

Dijital Hizmetler Yasası, ağustos ayında yürürlüğe girdi ve X gibi büyük çevrimiçi platformlar üzerinde yanlış, yanıltıcı ve zararlı bilgilerin denetlenmesi ve kaldırılması için etkili ve şeffaf sistemlere sahip olmasını gerektiriyor.

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Elon Musk, X'i Avrupa'dan çekebilir - Resim: 5
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