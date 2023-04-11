Dünyanın en zenginleri yoksul doğsa nasıl görünürdü?
Hintli bir görsel sanatçı Elon Musk'tan Mukesh Ambani'ye, dünyanın en zengin kişilerini yoksul olarak hayal ederek yapay zeka aracılığıyla ünlü milyarderlerin portrelerini yaptı.
Hindistan'da yaşayan dijital görsel sanatçısı Gokul Pillai, Midjourney adlı yapay zeka uygulaması aracılığıyla dünyanın en zenginleri arasında yer alan isimleri gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler olarak resmetti.
Görselleri Instagram profilinde paylaşan sanatçı, seriye "Slumdog Millionaires" (Gecekondu Milyonerleri) adını verdi. Sanatçının seriye verdiği isim, yönetmenliğini Danny Boyle'un üstlendiği 2008 yapımı, Oscar ödüllü "Slumdog Millionaire" filmine gönderme yapıyor.
Film, Hindistan Mumbai'in fakir mahallesi Dharavi'den genç bir adamın Kaun Banega Crorepati (Kim Milyoner Olmak İster? programının Hint sürümü) adlı yarışma programına katılmasını ve büyük ödüle ulaşmasının polisi şüphelendirmesini anlatıyor.
Pillai'nin hazırladığı görseller şöyle: