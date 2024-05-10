Burdur'da sıra dışı deney: İneklere Türk halk müziği dinletiliyor

İneklerin en çok süt sağımına giderken strese girdiklerini vurgulayan Nacakcı, şöyle konuştu:

"Onlara o anda farklı müzikler dinleterek Pavlov gibi denemeler yapıyoruz. Araştırmanın sonuçlarını henüz almadık ama görünen o ki süt verimliliğine olumlu etkisi olduğu yönünde ilerliyoruz. İneklerin müziklere çok güzel tepki verdikleri belli oluyor."