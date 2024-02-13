Bunlara dikkat! İnternette güvenli alışverişin püf noktaları

Online alışveriş ve indirim kampanyalarının tüketicilere son derece cazip fırsatlar sunduğunu belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Bu noktada tüketicilerin güvenli ödeme yapabilmesini son derece önemsiyoruz. Visa olarak en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle koruduğumuz teknolojik ağımız sayesinde dünyada ve 40 yıldır faaliyette bulunduğumuz ülkemizde kart sahipleri ve iş yerlerine ödemelerde kolaylık ve güvenlik sunuyoruz. 1993 yılından bu yana risk yönetimi ve sahtecilikle mücadele kapsamında global ölçekte yapay zeka (AI) kullanımına öncülük ediyoruz. Ödemeler ve para hareketlerinde sahteciliği önceden tespit edip önlemek amacıyla yalnızca son on yılda yapay zeka ve veri altyapımıza 3 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Ağımızdan geçen ödeme işlemlerindeki sahtecilik oranı %0,1’den daha az, ki bu tüm ödeme yöntemleri arasında en düşük oranlardan birine denk geliyor” dedi.