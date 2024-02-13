Bunlara dikkat! İnternette güvenli alışverişin püf noktaları
Visa, internet alışverişlerinde ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını açıkladı.
Visa’nın global ödemeler ekosistemine yönelik güvenlik tehditleri raporu Biannual Threats Report‘a göre tüketicileri etkileyen dijital sahteciliklerin sayısı ve çeşitliliğinde artış gözlemleniyor. Sahteciler her gün daha karmaşık metotlar geliştirirken, dünyanın en ileri güvenlik standartlarından birini sunan Visa, teknolojisine yaptığı yatırımlar ile global ağını güvenlik tehditlerine karşı korunaklı tutuyor.
Online alışveriş ve indirim kampanyalarının tüketicilere son derece cazip fırsatlar sunduğunu belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Bu noktada tüketicilerin güvenli ödeme yapabilmesini son derece önemsiyoruz. Visa olarak en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle koruduğumuz teknolojik ağımız sayesinde dünyada ve 40 yıldır faaliyette bulunduğumuz ülkemizde kart sahipleri ve iş yerlerine ödemelerde kolaylık ve güvenlik sunuyoruz. 1993 yılından bu yana risk yönetimi ve sahtecilikle mücadele kapsamında global ölçekte yapay zeka (AI) kullanımına öncülük ediyoruz. Ödemeler ve para hareketlerinde sahteciliği önceden tespit edip önlemek amacıyla yalnızca son on yılda yapay zeka ve veri altyapımıza 3 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Ağımızdan geçen ödeme işlemlerindeki sahtecilik oranı %0,1’den daha az, ki bu tüm ödeme yöntemleri arasında en düşük oranlardan birine denk geliyor” dedi.
GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN PÜF NOKTALARI
Visa online alışverişlerin daha güvenli sürdürülmesi için şu önemli noktalara işaret ediyor:
Online mağaza adresinde “s” harfini arayın: Çevrimiçi ödeme yaparken, satıcının internet adresinin "https: //" ile başladığından emin olun. Sondaki "s", bağlantınızın güvenli bir bağlantı olduğuna işaret eder. Ayrıca arama çubuğunda 'asma kilit' simgesi olduğundan da emin olun.
İşlem uyarıları alma seçeneğini kabul edin: İşlem uyarılarına kaydolmak, hesabınızdan satın alma işlemi gerçekleştiğinde uyarı almanızı sağlıyor. Size ait olmayan, olağandışı ödemeleri tespit ettiğinizde hemen bankanıza bildirin.
Harcama itirazı: Harcama itirazı, kartınızla yaptığınız ödemeniz sonrasında ürün veya hizmetlerin size ulaşmaması veya hatalı ulaşması durumunda, bankanız kanalıyla ödemenizi geri alma talebi iletmenizi sağlıyor. Örneğin, Visa kartınızla ödediğiniz bir uçuş havayolu şirketi kaynaklı iptal edildiyse veya sipariş ettiğiniz tişört sipariş ettiğinizden çok daha küçük geldiyse ve mağaza geri almıyorsa bankanız kanalıyla hakkınızı aramanızı sağlıyor. Yasalarla zorunlu kılınan bir tüketici hakkı olmadığından garantisi olmasa da Visa, tüketici lehine olan bu hakkı iş ortaklığı yaptığı bankalardan adil bir şekilde değerlendirmesini talep ediyor.
Kimlik dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun: İstenmeyen ve şüpheli e-postalara veya telefon görüşmelerine dikkat edin. Bunlar, hesap numaranız, kullanıcı adınız ve şifreniz gibi kişisel bilgileri çalma amacı taşıyabilir. Şüpheli bağlantılara (linklere) tıklamayın ve dosyaları indirmeyin.
Yazılımı güncellemeleri: En yeni yazılım güncellemelerini bilgisayarınıza, tabletinize veya telefonunuza yükleyin. Yazılımınızı güncel tutmak, güvenlik açıklarından korunmanızı sağlar.
Kartlar online alışverişe kapalı olarak geliyor: Kredi kartları ve banka kartları, tüketicilere ulaştığında güvenlik nedeniyle internet alışverişine kapalı olarak geliyor ve tüketici tarafından açılması gerekiyor. Kartınızı güvenli biçimde online alışverişe açmak için bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak veya mobil uygulama, SMS, internet bankacılığı veya şubeden aktive etmeniz mümkün.