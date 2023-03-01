Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı 1 Mart'tan yani bugünden itibaren kullanamayacak Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı - Resim: 1

Mart ayı itibariyle bazı telefonlar artık WhatsApp güncellemelerini alamayıyor. Bu nedenle güvenlik açıkları ortaya çıkacak.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı - Resim: 2

Aslında her ay yapılan ve belirli işletim sistemlerinin mesajla hizmetini kullanmasını geçersiz kılan bu bildirimler sürekli yapılıyor.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı - Resim: 3

Sürekli büyüyen WhatsApp'ın teknik yeterliliğini sağlayamayan telefonlar da birer birer eleniyor.

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Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı - Resim: 4

Sürekli güncellemeleri kaldıramayan eski model telefonlara bir süre sonra güncelleme gönderilmiyor.

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