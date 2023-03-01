Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı 1 Mart'tan yani bugünden itibaren kullanamayacak Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı.
Mart ayı itibariyle bazı telefonlar artık WhatsApp güncellemelerini alamayıyor. Bu nedenle güvenlik açıkları ortaya çıkacak.
Aslında her ay yapılan ve belirli işletim sistemlerinin mesajla hizmetini kullanmasını geçersiz kılan bu bildirimler sürekli yapılıyor.
Sürekli büyüyen WhatsApp'ın teknik yeterliliğini sağlayamayan telefonlar da birer birer eleniyor.
Sürekli güncellemeleri kaldıramayan eski model telefonlara bir süre sonra güncelleme gönderilmiyor.