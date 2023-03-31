Bugün dünyayı vuracak: İnternet ve elektrik kesintisi riski!

ARKA ARKAYA DİZİLMİŞ 20-30 DÜNYA’YA EŞDEĞER

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Alex Young'dan alıntı yapan bir Business Insider raporuna göre, Cuma günü Dünya'yı vurabilecek bir güneş fırtınasına neden olması muhtemel koronal delik yaklaşık 300.000 ila 400.000 kilometre çapında. Young, koronal deliğin boyutunun, arka arkaya dizilmiş yaklaşık 20 ila 30 Dünya'ya eşdeğer olduğunu söyledi.