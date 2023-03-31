Bugün dünyayı vuracak: İnternet ve elektrik kesintisi riski!
NASA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Güneş’in yüzeyinde Dünya’da 20 kat daha büyük bir koronal delik tespit edildiğini söylemişti. Koronal deliğin yarattığı saatte 2.9 milyon kilometreye varan güneş fırtınasının bugün dünyaya doğru ulaşması bekleniyor.
Güneş’in yüzeyinde oluşan ve koronal delik adı verilen boşluktan gaz halindeki maddelerin akışı ile güneş rüzgarlarının Dünya’ya ulaşması bekleniyor.
Dünya’ya doğru ilerleyen güneş rüzgarlarının az şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneş rüzgarları uydulara zarar verebilir ve Dünya'ya ulaştıklarında auroralar ortaya çıkarabilir.
Bilim insanları bazı bölgelerinde auroraların (Kuzey ışıkları) tetiklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
ARKA ARKAYA DİZİLMİŞ 20-30 DÜNYA’YA EŞDEĞER
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Alex Young'dan alıntı yapan bir Business Insider raporuna göre, Cuma günü Dünya'yı vurabilecek bir güneş fırtınasına neden olması muhtemel koronal delik yaklaşık 300.000 ila 400.000 kilometre çapında. Young, koronal deliğin boyutunun, arka arkaya dizilmiş yaklaşık 20 ila 30 Dünya'ya eşdeğer olduğunu söyledi.