Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu!

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü. Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.