Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu!

Google Play Store'da yer alan 8 uygulama kullanıcıların parasını çalıyor. Uygulamaların toplam indirmesi 3 milyonun üzerinde. Güvenlik uzmanları bu uygulamaların silinmesini önerdi.

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Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! - Resim: 1

Bir güvenlik araştırmacısı Android işletim sistemiyle çalışan telefonları hedef alan uygulamaları tespit etti. Google Play Store'da en az 8 uygulamada tespit edilen Autolycos adındaki kötü yazılım kullanıcıları maddi zarara uğratıyor.

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Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! - Resim: 2

Yazılım uygulamayı indiren kişileri paralı hizmetlere üye etmeye başlıyor. İlk olarak 2021 yılında keşfedilen Autolycos'un Google tarafından incelenip zararlı bulunması yaklaşık altı ay sürdü. Aradan geçen sürede 8 uygulama 3 milyondan fazla kez indirildi.

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Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! - Resim: 3

Güvenlik uzmanları hem telefonunuzu hem paranızı korumanız için aşağıdaki uygulamaların hemen silinmesini tavsiye ediyor.

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Bu uygulamaları hemen silin: Kartınızdan para çeken 8 uygulama belli oldu! - Resim: 4

İşte zararlı yazılım içeren kötü uygulamalar...

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