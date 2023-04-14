Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz

Popüler internet tarayıcı şirketi Opera, ücretsiz VPN hizmetini İOS‘taki tüm kullanıcılarına sundu. Bu adım erken erişim programının ardından geldi.

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Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz - Resim: 1

VPN hizmetinin iOS’a eklenmesi sonucunda Opera, her platformda ücretsiz VPN sunan ilk tarayıcı şirketi oldu.

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Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz - Resim: 2

Opera ücretsiz VPN hizmeti kullanıcı gizliliğini sağlıyor.Söz konusu hizmet, doğrudan iPhone ve iPad tarayıcısında mevcut durumda.

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Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz - Resim: 3

Shiftdelete.net'in haberine göre opera, yeni hizmetinin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini ifade etti. Opera’nın VPN hizmeti için herhangi bir abonelik, hesap ya da giriş yapma durumu gerekmiyor. Bunun için gerekli olan tek şey Opera’yı iOSveya iPadOS 12.0 ya da sonraki sürümleri çalıştıran bir cihaza indirmeniz ve özelliği aktif hale getirmeniz olacak.

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Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz - Resim: 4

Ayrıca Opera, yeni hizmetinin kayıt tutmayan bir hizmet olduğunu iddia ediyor. Yani herhangi bir kişisel veri ya da tarama geçmişi toplamıyor. Bu da kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlıyor. Ayrıca yeni hizmet, yerleşik bir reklam engelleyici ile birlikte geliyor. Böylece ekranınızda can sıkıcı reklamlar olmadan internette gezinmeniz mümkün olacak.

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