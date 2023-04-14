Bir ilk: VPN, iPhone'lara artık ücretsiz

Shiftdelete.net'in haberine göre opera, yeni hizmetinin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini ifade etti. Opera’nın VPN hizmeti için herhangi bir abonelik, hesap ya da giriş yapma durumu gerekmiyor. Bunun için gerekli olan tek şey Opera’yı iOSveya iPadOS 12.0 ya da sonraki sürümleri çalıştıran bir cihaza indirmeniz ve özelliği aktif hale getirmeniz olacak.