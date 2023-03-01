Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi
Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, kamuoyundaki telefon üreticisi imajından uzaklaşmak için 60 yıldır kullandığı logosunu yeniden tasarladı.
Yeni logoda beş farklı şekil bir araya gelerek 'Nokia'nın harflerini oluşturuyor. Logoda, yazı tipi incelirken markayla özdeşleşen klasik mavi ton da yerine göre değişik renklerle değiştirildi.
Nokia CEO'su Pekka Lundmark konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni logoyu öncekinin mirası üzerine inşa ettik, ancak mevcut kimliğimizi yansıtmak için daha çağdaş ve dijital hissettirmesini sağladık" dedi.
Diğer taraftan, 90'lı ve 2000'li yılların en büyük cep telefonu satıcısı Nokia, daha sonra akıllı telefon pazarında Apple, Samsung ve diğerleriyle rekabet etmekte zorlandı.
Nokia, cep telefonu üretimi bölümünü 2014 yılında Microsoft'a sattı. Microsoft ise ertesi yıl 8,4 milyar dolarlık büyük bir zarar etti.