Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi

Finlandiyalı teknoloji şirketi Nokia, kamuoyundaki telefon üreticisi imajından uzaklaşmak için 60 yıldır kullandığı logosunu yeniden tasarladı.

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Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi - Resim: 1

Yeni logoda beş farklı şekil bir araya gelerek 'Nokia'nın harflerini oluşturuyor. Logoda, yazı tipi incelirken markayla özdeşleşen klasik mavi ton da yerine göre değişik renklerle değiştirildi.

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Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi - Resim: 2

Nokia CEO'su Pekka Lundmark konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni logoyu öncekinin mirası üzerine inşa ettik, ancak mevcut kimliğimizi yansıtmak için daha çağdaş ve dijital hissettirmesini sağladık" dedi.

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Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi - Resim: 3

Diğer taraftan, 90'lı ve 2000'li yılların en büyük cep telefonu satıcısı Nokia, daha sonra akıllı telefon pazarında Apple, Samsung ve diğerleriyle rekabet etmekte zorlandı.

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Bir devir sona erdi: Nokia, 60 yıldır kullandığı logoyu değiştirdi - Resim: 4

Nokia, cep telefonu üretimi bölümünü 2014 yılında Microsoft'a sattı. Microsoft ise ertesi yıl 8,4 milyar dolarlık büyük bir zarar etti.

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