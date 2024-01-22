Bilim insanlarından endişelendiren açıklama: Milyon yıllık virüsler geri mi dönüyor?

Claverie, "İzole ettiğimiz virüsler yalnızca amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için hiçbir risk oluşturmuyordu. Ancak bu, şu anda toprakta donmuş olan diğer virüslerin insanlarda hastalıkları tetikleyemeyeceği anlamına gelmiyor. Örneğin, iyi bilinen insan patojenleri olan çiçek virüsü ve herpes virüslerinin genomik izlerini belirledik. Permafrost ile ilgili en önemli nokta, soğuk, karanlık ve oksijenden yoksun olmasıdır; bu da biyolojik materyalin korunması için mükemmeldir. Bir yoğurdu permafrost'a koyabilirsiniz ve 50 bin yıl sonra hâlâ yenilebilir olabilir." dedi.