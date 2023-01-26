Bilim insanları, kıyametin saatini değiştirdi: 'Korkunç bir risk'
ABD'deki Chicago Üniversitesinde, 1947 yılında, atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan 'Kıyamet Saati' gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi.
ABD'de bilim insanları tarafından, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturulan sembolik "Kıyamet Saati", gece yarısına 100 saniyeden 90 saniye kalaya ayarlandı.
Chicago merkezli Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, Ukrayna'da devam eden savaşın artan tehlikeleri nedeniyle Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 90 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.
Kuruldan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ikinci korkunç yılına gireceğine dikkat çekilerek söz konusu savaşın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’nın güvenlik düzenlemelerini riske attığı ve küresel risklere karşı uluslararası davranış normlarını aşındırdığı belirtildi.
NÜKLEER FELAKET VURGUSU
Açıklamada, "En kötüsü, Rusya'nın nükleer silah kullanma konusundaki üstü örtülü tehditleri, dünyaya kazara, kasten veya yanlış hesaplamayla çatışmanın tırmanmasının korkunç bir risk olduğunu hatırlatıyor." ifadeleri paylaşıldı.