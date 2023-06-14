Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti!

YouTube'da içerik üreticileri için sevindirici gelişme... Çevrim içi video paylaşım platformunda artık daha az abone sayısıyla ve daha düşük izlenme saatleriyle para kazanma imkanı sunuluyor.

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Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti! - Resim: 1

YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.

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Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti! - Resim: 2

ESKİ KOŞULLAR

YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:

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Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti! - Resim: 3

En az 1000 aboneye sahip olmak

Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.

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Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti! - Resim: 4

YENİ KOŞULLAR

Techcrunch'ın haberine göre, içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:

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