Artık herkes kazanabilecek: YouTube'da para kazanma koşulları değişti!
YouTube'da içerik üreticileri için sevindirici gelişme... Çevrim içi video paylaşım platformunda artık daha az abone sayısıyla ve daha düşük izlenme saatleriyle para kazanma imkanı sunuluyor.
YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.
ESKİ KOŞULLAR
YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:
En az 1000 aboneye sahip olmak
Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.
YENİ KOŞULLAR
Techcrunch'ın haberine göre, içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle: