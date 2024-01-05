Apple'ın iPhone 17 planı sızdırıldı!

IPHONE 17 PRO'DA YENİ FACE ID TEKNOLOJİSİ OLACAK

iPhone 17 Pro ile birlikte Dinamik Ada'nın boyutunun azaltılması ve panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max modelinin Apple'ın ön kameralarında dairesel bir kesik içeren son modeli olacağı da belirtildi.