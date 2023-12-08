Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünler sızdırıldı

Gurman, Apple'ın tüm bu ürünleri duyurmak için Mart ayında bir etkinlik hazırlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya süreceği bir de Apple Vision Pro'su var. Şimdilik Apple bu cihazın 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini söylüyor ve görünen o ki tüm bu ürünlerin de önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.