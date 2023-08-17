Apple'dan şarj uyarılı 'sağduyu' çağrısı: Bunu yapanlar dikkat!

"SAĞDUYULU DAVRANIN"

Apple, kullanıcılara, "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın" çağrısında bulundu.