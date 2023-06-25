Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor
Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 beta 2 sürümünü yayınladı. Birçok hatayı gideren yeni güncelleme, iPhone'larda özlenen bir özelliği de geri getirdi.
iOS 17 beta 2 sürümde dokunuş geri bildirimi (haptic feedback) özelliğinin eskisinden daha hızlı çalışmasını sağlayan yeni seçenek keşfedildi.
Yeni ayar, 3D Touch’a oldukça yakın deneyim sunuyor.
Hatırlanacağı üzere Apple, 3D Touch özelliğini iPhone 6S ile tanıttı. Bir simgeye veya ekrandaki öğeye sert basıldığında hızlı işlem menüsünün çıkması çoğu kullanıcı için kullanışlı bir özellik oldu.
Apple, iPhone XR modeli ile birlikte özelliği biraz değiştirdi, 3D Touch yerini Haptic Touch’a bıraktı. 3D Touch, Apple’ın peek & pop olarak bahsettiği uygulamayla, ekrana ne kadar sert basıldığına bağlı olarak farklı etkileşimler sunarken, Haptic Touch, uzun basma hareketi uyguladığında basitçe açılır menü gösteriyor.