Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17 beta 2 sürümünü yayınladı. Birçok hatayı gideren yeni güncelleme, iPhone'larda özlenen bir özelliği de geri getirdi.

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Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor - Resim: 1

iOS 17 beta 2 sürümde dokunuş geri bildirimi (haptic feedback) özelliğinin eskisinden daha hızlı çalışmasını sağlayan yeni seçenek keşfedildi.

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Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor - Resim: 2

Yeni ayar, 3D Touch’a oldukça yakın deneyim sunuyor.

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Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor - Resim: 3

Hatırlanacağı üzere Apple, 3D Touch özelliğini iPhone 6S ile tanıttı. Bir simgeye veya ekrandaki öğeye sert basıldığında hızlı işlem menüsünün çıkması çoğu kullanıcı için kullanışlı bir özellik oldu.

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Apple'dan jest: iPhone'ların özlenen özelliği geri dönüyor - Resim: 4

 Apple, iPhone XR modeli ile birlikte özelliği biraz değiştirdi, 3D Touch yerini Haptic Touch’a bıraktı. 3D Touch, Apple’ın peek & pop olarak bahsettiği uygulamayla, ekrana ne kadar sert basıldığına bağlı olarak farklı etkileşimler sunarken, Haptic Touch, uzun basma hareketi uyguladığında basitçe açılır menü gösteriyor.

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