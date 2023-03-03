Apple'dan dev zam kararı: Sadece o modelde geçerli olmayacak!

iPhone 14 serisinin dışındaki iPhone modellerinin garanti dışı pil servis ücretine zam geldiği açıklandı.

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Apple'dan dev zam kararı: Sadece o modelde geçerli olmayacak! - Resim: 1

Şirket, iPhone Onarımı ve Servisi sayfasına bir not ekleyip, pil servisi ücretlerinin 1 Mart’tan itibaren artırılacağını bildirmişti. 

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Apple'dan dev zam kararı: Sadece o modelde geçerli olmayacak! - Resim: 2

Söz konusu notta, “Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti şubat 2023’ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 

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Apple'dan dev zam kararı: Sadece o modelde geçerli olmayacak! - Resim: 3

1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14’ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 artırılacaktır.” ifadelerine yer verilmişti. 

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Apple'dan dev zam kararı: Sadece o modelde geçerli olmayacak! - Resim: 4

iPhone Pil Değişim Ücretleri ise şöyle oldu:

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