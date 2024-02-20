Apple uyardı: Pirinç iPhone'a iyi gelmiyor

“iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR veya sonraki model aygıtınıza Lightning veya USB-C kablosu ya da aksesuar takarken bağlantı portunda sıvı varsa iPhone’unuz sizi uyarabilir. Bu uyarılardan birini görürseniz iPhone’unuz Lightning veya USB-C portunda ya da kabloda veya aksesuarda sıvı bulunduğunu algılamıştır. iPhone’unuzu ve aksesuarı korumak için port, kablo uçları ve aksesuar kuruyana kadar şarj ve aksesuar bağlantısı yapılamaz.”