Apple Türkiye bir zam daha yaptı: İşte iPhone almak isteyenleri bekleyen fiyatlar
Apple Türkiye, yükselen dolar kurunun ardından bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Son zam ile birlikte en pahalı iPhone, 90 bin TL'ye dayandı. İşte yeni fiyat listesi...
Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Öte yandan Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler de bu fiyatı katlıyor.
APPLE'DAN YENİ ZAM KARARI
Son olarak bugün Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı.
İşte APPLE'ın zamlar sonrası yeni fiyat listesi: