Apple Türkiye bir zam daha yaptı: İşte iPhone almak isteyenleri bekleyen fiyatlar

Türk Lirası, ABD Doları ve Euro başta olmak üzere tüm para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun sonucunda başta ithal edilenler olmak üzere tüm teknolojik ürünlere peşi sıra zam yapılıyor. Öte yandan Türkiye'de telefonlardan alınan vergiler de bu fiyatı katlıyor.