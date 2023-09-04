Apple tarih verdi, iPhone 15 için nefesler tutuldu: İşte yeni iPhone 15'in özellikleri ve fiyatı!
Apple'ın merakla beklenen iPhone 15'i tanıtmasına sayılı günler kalırken, kullanıcılar geri sayıma geçti. Apple, yeni iPhone 15'in tanıtımını dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleştireceğini duyururken, yeni serinin birçok özelliği ve renk seçeneğinin yanı sıra fiyatı da belli oldu.
Apple'ın iPhone 15 modelini tanıtmasına sayılı günler kala nefesler tutuldu.
Merakla beklenen iPhone 15'in tanıtımı dünyayla eş zamanlı 12 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirilecek.
İPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ
Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14'e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak.
Yeni modelde 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.