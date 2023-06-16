Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2023'le iOS 17'yi de tanıtmıştı. iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken güncellemenin hangi modellere geleceği de belli oldu.
Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı.
iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.
iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı