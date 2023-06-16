Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2023'le iOS 17'yi de tanıtmıştı. iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken güncellemenin hangi modellere geleceği de belli oldu.

Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! - Resim: 1

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) duyurduğu iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. WWDC 2023'e Apple'ın giyilebilir bilgisayar dediği Vision Pro damgasını vursa da iOS 17 de merakla beklenen geliştirmeler arasındaydı. 

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Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! - Resim: 2

iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

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Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! - Resim: 3

iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

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Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! - Resim: 4

Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

El feneri parlaklık kaydırıcısı

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