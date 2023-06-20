Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak

Apple'ın bu güne kadar yaptığı tüm cihazlarda bataryalar çıkarılamıyordu. Apple'ın bu uygulamadan vazgeçmemesi durumunda iPhone satışının yasaklanabileceği belirtildi.

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Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak - Resim: 1

AB Parlamentosunda alınan bir karara göre; Apple dahil olmak üzere akıllı telefon üreten şirketler, “kolayca değiştirilebilir” bataryalar üretmek zorunda olacak.

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Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak - Resim: 2

Mevzuata göre “kolayca değiştirilebilir” terimi; özel araçlara, termal enerjiye veya solvente ihtiyaç duymadan tamir edilmesi anlamına gelecek olarak tanımlandı.

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Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak - Resim: 3

Parlamentodan gelen açıklamaya göre bu yönergenin, sürdürülebilirlik alanı düşünülerek hazırlandığı duyuruldu. Amaç ise kullanıcıların pillerini kolayca değiştirmelerini sağlamak şeklinde açıklandı. 

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Apple bunu yapmazsa iPhone cihazlar yasaklanacak - Resim: 4

Değiştirilebilir pillerin yanı sıra, elektrikli otomobillerde kullanılanlar pillerin de geri kazandırılması hedefleneceği ifade edildi.

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