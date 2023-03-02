Android telefonlarda WhatsApp mesajlarınızı herkesin okumaması için bunu yapın
WhatsApp mesajlarını istenmeyen gözlerden korumak isteyen Android kullanıcıları için WhatsApp'ı kilitleyerek mesajları korumanın bir yolu var. İşte detaylar...
WhatsApp birçok kişi için arkadaşları ve aileleriyle iletişimde kalmak için tercih edilen bir anlık mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürüyor. Ancak bazen WhatsApp'tan önemli belgeler ya da herkesin okumaması gereken mesajlar paylaşabilir ya da alabilirsiniz. Meraklı gözleri bu konuşmalardan uzak tutmanın bir yolu var.
WhatsApp'ı kilitleyerek mesajlarınızın başkaları tarafından görünmesini engellemek için biyometrik koruma yeterli. Bunun için üçüncü taraf uygulamaları kullanmanıza gerek yok.
Telefonunuzun ayarlar kısmından yapacağınız basit bir değişiklikle mesajlarınıza göz atılmasını engelleyebilirsiniz.
Günümüzde çoğu Android telefon, biyometrik koruma önlemi olarak bir parmak izi tarayıcıya sahiptir. WhatsApp'ı kilitlemek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli.
1. Adım: Android telefonunuzda Ayarlar'ı seçin
2. Adım: Güvenlik ve gizlilik'e gidin.