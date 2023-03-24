Akıllı telefonlara yeni zam!
İşlemci pazarının yüzde 95'ini elinde bulunduran ARM'ın işlemci fiyatlarına telif hakkı sebebiyle zam yapacağı ifade edildi. Bunun da akıllı telefonlara yansıyacağı düşünülüyor.
ARM’ın işlemciler için telif hakkı sistemini değiştirmek istediği ortaya çıktı. Şimdiye kadar ürettiği çiplere göre bir değerleme yapan şirket, bundan sonraki dönemde cihaz değerine bağlı bir fiyatlandırma politikasına geçmeyi planladığını duyurdu.
Şirketin böylece gelirini önemli miktarda artıracağı öngörülüyor. ABD’de borsaya açılması ile birlikte 8 milyar dolarlık bir kaynak da yaratma hedefinde olarak yorumlandı.
ARM, çip tasarımlarından çok daha fazla gelir elde edecek. Buna göre özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin önemli oranda artması tahmin ediliyor. ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte akıllı telefonların fiyatlarında da bir yükseliş yaşanabilir.
BÜYÜK FİRMALAR HABERDAR EDİLDİ
ShiftDelete.com’da yer alan bilgilere göre; Qualcomm, MediaTek, Unisoc, Samsung ve Xiaomi gibi büyük firmaların bu durumdan haberdar edildiği de gelen bilgiler arasında. İşlemci pazarının yüzde 95’in elinde bulunduran ARM’nin bu politika değişikliğinin markalar üzerinde nasıl bir etki bırakacağı ise merak konusu oldu.