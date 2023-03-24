Akıllı telefonlara yeni zam!

ARM, çip tasarımlarından çok daha fazla gelir elde edecek. Buna göre özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin önemli oranda artması tahmin ediliyor. ARM’nin her bir işlemci tasarımı için talep ettiği tutarın artması ile birlikte akıllı telefonların fiyatlarında da bir yükseliş yaşanabilir.