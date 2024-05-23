3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek

NE BEKLEYEBİLİRİZ?

Jüpiter: Bu hizalamadaki gezegenlerin en parlağıdır ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilir.

Merkür: Yardımsız olarak görülebilir ancak ufkun altında olduğundan net bir görüş alanında olması şart.

Mars ve Satürn: Her ikisi de öne çıkacak ve kolayca ayırt edilebilecek.

Uranüs ve Neptün: Bu gezegenler çok daha sönüktür ve net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekir.