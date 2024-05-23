3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek

Nadir görülen bir gök olayı 3 Haziran 2024’te gerçekleşecek. Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün tek bir çizgide parlayacak. Nadir görülen gök olayı, Kuzey Yarım Küre'de güneşin doğumu öncesi görülebilecek.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 1

3 Haziran'da, altı gezegenin gökyüzünde hizalanmasına tanık olmanızı sağlayacak bir gezegen hizalaması olacak.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 2

"Gezegen geçit töreni" olarak bilinen bu göksel etkinlikte Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem bir gösteriyle sıralanacak. Bu nadir görülen bir astronomik olgu.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 3

Dünya açısından bakıldığında, birden fazla gezegen gökyüzünde birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçit töreni gerçekleşir. Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel gösteri yaratacak kadar yakın olacaklar.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 4

Bu nadir olayı yakalamak için gün doğumundan yaklaşık 20 dakika önce doğu ufkunu izleyebilirsiniz. Hizalama, Jüpiter'in ufka en yakın olduğu alçak doğu ufkundan Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn'e kadar uzanacak.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 5

Astronomy Magazine'e göre doğu ufkunun net ve engelsiz manzarasına sahip bir konum bulmak en iyi deneyim için çok önemlidir.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 6

NE BEKLEYEBİLİRİZ?

Jüpiter: Bu hizalamadaki gezegenlerin en parlağıdır ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilir.

Merkür: Yardımsız olarak görülebilir ancak ufkun altında olduğundan net bir görüş alanında olması şart.

Mars ve Satürn: Her ikisi de öne çıkacak ve kolayca ayırt edilebilecek.

Uranüs ve Neptün: Bu gezegenler çok daha sönüktür ve net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekir.

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3 Haziran'da 6 gezegen aynı hizada olacak! Çıplak gözle görülebilecek - Resim: 7

GELECEKTEKİ GEZEGEN HİZALAMALARI

3 Haziran hizalamasını kaçırırsanız, gezegen geçitlerini gözlemlemek için daha fazla fırsat var.

28 Ağustos 2024'te altı gezegenin şafak öncesi hizalanmasını içeren bir başka olay daha gerçekleşecek.

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