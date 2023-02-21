'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak'
2858 yılından günümüze zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir adam, 2 Nisan’da insanların ömrünü 50 yıl uzatacak bir element bulacağını dile getirdi.
Sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları yeniden ortaya çıktı. 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri ise sosyal medyada yeniden gündem yarattı.
2 NİSAN'I İŞARET ETTİ
2 Nisan'ı işaret eden sosyal medya kullanıcısı, önümüzdeki günlerde bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek bir çalışmanın sonuçlanacağını ve insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementin bulunacağını dile getirdi.
ŞİMDİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Kendisine inanmayanların bu tarihe iyi odaklanması gerektiğini belirten zaman yolcusu, alay edenlerin yüzünü kara çıkaracağını söyledi.