'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak'

2 NİSAN'I İŞARET ETTİ

2 Nisan'ı işaret eden sosyal medya kullanıcısı, önümüzdeki günlerde bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek bir çalışmanın sonuçlanacağını ve insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementin bulunacağını dile getirdi.