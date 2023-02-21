'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak'

2858 yılından günümüze zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir adam, 2 Nisan’da insanların ömrünü 50 yıl uzatacak bir element bulacağını dile getirdi.

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'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak' - Resim: 1

Sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları yeniden ortaya çıktı. 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri ise sosyal medyada yeniden gündem yarattı.

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'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak' - Resim: 2

2 NİSAN'I İŞARET ETTİ

2 Nisan'ı işaret eden sosyal medya kullanıcısı, önümüzdeki günlerde bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek bir çalışmanın sonuçlanacağını ve insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementin bulunacağını dile getirdi. 

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'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak' - Resim: 3

ŞİMDİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Kendisine inanmayanların bu tarihe iyi odaklanması gerektiğini belirten zaman yolcusu, alay edenlerin yüzünü kara çıkaracağını söyledi. 

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'2858’den geldim' dedi, 2 Nisan'ı işaret etti: 'Alay edenlerin yüzü kara çıkacak' - Resim: 4
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