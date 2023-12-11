2023 yılında Google'da en çok arananlar açıklandı: En çok aratılan isim şaşırttı

Yılın trend şarkı sözleri aramalarında “Antidepresan”, “Aşkın Olayım ” ve “Bi’ Tek Ben Anlarım” gibi şarkı sözleri yer aldı.

Bir bilene danışmanın gerektiği konularda da yine aramalara koşan kullanıcılar, “Ne giyilir” kategorisinde “İş görüşmesinde ne giyilir?”, “Konserde ne giyilir?” ve “Aile tanışmasında ne giyilir?” gibi trend arama sorgularıyla Google’ı stil danışmanı olarak kullandılar.

Burçlar kategorisinde ise “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” en çok merak edilen burç aramaları olurken, “Aurası yüksek burçlar” ve “Dişil burçlar” da dikkat çeken aramalar arasında yer alıyor.