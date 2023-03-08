2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İşte ilk görüntüler!

KÖPEK BALIĞI ANTEN KULLANILDI

Sızdırılan ilk fotoğraf otomobilin anteni görüldü. Tofaş Şahin Sport, son dönemde trend olan bir anten tasarımı ile gelecek. Köpek balığı anten olarak da bilinen bu tasarım pek çok otomobilde kullanılmaktadır.