Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar, hayatlarının sonuna kadar bekar kalma niyetleriyle öne çıkıyor. Bu kapsamda evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 1

İKİZLER BURCU

İkizler burcu uzun vadeli bir ilişki içinde olmaktan çok hoşlanmaz. Uzun süreli ilişkilerin kendilerini kısıtladığını düşünürler. Ciddi ilişkiler onlara göre değildir.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 2

İlişkiler söz konusu olduğunda çok karamsar, sıcak ve soğukturlar. Bu nedenle çok zor evlilik kararı alırlar.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 3

YAY BURCU

Yay burçları özgürlüklerini çok severler. Kendileri gibi özgülüğüne düşkün insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanırlar. Yeni bir eş seçerken veya bir ilişkiye girerken çok endişelidirler. Gizliden gizliye hayatlarında biri olmasını isterler.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 4

Ancak özgürlükleri onlar için her şeyden daha önemlidir. Kendilerini kısıtlamamak için uzun süreli ilişkilerden kaçarlar.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 5

BAŞAK BURCU

Başak, konu birini sevmek veya birine güvenmek olduğunda çok seçici davranır. Bu burçla ilgili sorun, kendilerinden çok başkalarını çok eleştirmeleridir.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 6

Potansiyel bir partnerle tanıştıklarında akıllarında bu mükemmel bir ilişki imajına sahip olurlar. Başak burçları için hayatındaki her şey mükemmel olmalıdır. Kusursuz bir ilişki aradıkları için genelde yalnız kalırlar.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 7

KOVA BURCU

Kova burcu olanlar genellikle çok bağımsız olur. Sosyalleşmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Kendi kendilerine çok mutlu olurlar. Bunun dışında çok ilgili ve şefkatlidirler.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 8

Ancak konu evlilik ve ilişkiler olduğunda arkasına bakmadan kaçabilir. Kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını kaybetme korkusu Kova burçlarını uzun süreli ilişkilerden uzaklaştırır.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 9

BALIK BURCU

Delicesine aşık olabilirler ama konu evlilik olduğunda çok emin değillerdir. Balık burçları hem kendine hem de çevresindeki insanlara çok değer verir.

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Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı - Resim: 10

Balık burçlarıyla mutlu ve romantik bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ancak balık burçları konu evlilik olduğunda tekrar tekrar düşünür. Sorumluluk almaktan kaçabilirler.

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