Yol yakınken dönün: Evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı
Astrolojide bazı burçlar, hayatlarının sonuna kadar bekar kalma niyetleriyle öne çıkıyor. Bu kapsamda evlilikten en çok korkan 5 burç açıklandı.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu uzun vadeli bir ilişki içinde olmaktan çok hoşlanmaz. Uzun süreli ilişkilerin kendilerini kısıtladığını düşünürler. Ciddi ilişkiler onlara göre değildir.
İlişkiler söz konusu olduğunda çok karamsar, sıcak ve soğukturlar. Bu nedenle çok zor evlilik kararı alırlar.
YAY BURCU
Yay burçları özgürlüklerini çok severler. Kendileri gibi özgülüğüne düşkün insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanırlar. Yeni bir eş seçerken veya bir ilişkiye girerken çok endişelidirler. Gizliden gizliye hayatlarında biri olmasını isterler.
Ancak özgürlükleri onlar için her şeyden daha önemlidir. Kendilerini kısıtlamamak için uzun süreli ilişkilerden kaçarlar.
BAŞAK BURCU
Başak, konu birini sevmek veya birine güvenmek olduğunda çok seçici davranır. Bu burçla ilgili sorun, kendilerinden çok başkalarını çok eleştirmeleridir.
Potansiyel bir partnerle tanıştıklarında akıllarında bu mükemmel bir ilişki imajına sahip olurlar. Başak burçları için hayatındaki her şey mükemmel olmalıdır. Kusursuz bir ilişki aradıkları için genelde yalnız kalırlar.
KOVA BURCU
Kova burcu olanlar genellikle çok bağımsız olur. Sosyalleşmeyi ve yeni insanlar tanımayı çok severler. Kendi kendilerine çok mutlu olurlar. Bunun dışında çok ilgili ve şefkatlidirler.
Ancak konu evlilik ve ilişkiler olduğunda arkasına bakmadan kaçabilir. Kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını kaybetme korkusu Kova burçlarını uzun süreli ilişkilerden uzaklaştırır.
BALIK BURCU
Delicesine aşık olabilirler ama konu evlilik olduğunda çok emin değillerdir. Balık burçları hem kendine hem de çevresindeki insanlara çok değer verir.
Balık burçlarıyla mutlu ve romantik bir ilişki yaşayabilirsiniz. Ancak balık burçları konu evlilik olduğunda tekrar tekrar düşünür. Sorumluluk almaktan kaçabilirler.