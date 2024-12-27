Yeni Yılda Aşkı Bulacak Burçlar Belli Oldu: 2025 Yılı Onların Yılı Olacak

TERAZİ

Venüs'ün Terazi burcunda olması, bu burcun ilişkilerinde denge ve uyum sağlayacak. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir.

BALIK

Neptün ve Satürn'ün Balık burcunda olması, duygusal derinliği olan ilişkiler için ideal bir ortam yaratacak. 2025, Balıkların ruh eşleriyle karşılaşabileceği bir yıl olacak.

YAY

Yay burçları için 2025, aşkın beklenmedik yerlerde ortaya çıkacağı bir yıl olabilir. Özellikle seyahatler sırasında veya sosyal ortamlarda yeni aşklara yelken açabilirler.