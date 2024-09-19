Yaşayan Tek Nostradamus'tan Korkutan Kehanet: Türkiye Dahil Bütün Dünyayı Uyardı

Salomé, Dünya’ya yaklaşmakta olan dev bir asteroitin varlığına da dikkat çekti. NASA’nın 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan asteroidi izlediğini belirten medyum, bu asteroitin Kasım ayında Dünya ile çarpışma rotasına girebileceğini iddia etti. Salomé, “Benim kehanetlerim tesadüf değildir, temellidir ve gerçekleşir” diyerek uyarılarını yineledi.