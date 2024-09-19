Yaşayan Tek Nostradamus'tan Korkutan Kehanet: Türkiye Dahil Bütün Dünyayı Uyardı
Koronavirüs pandemisini ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü önceden bilen Brezilyalı medyum yaşayan Nostradamus Athos Salomé, yeni kehanetleriyle tekrar gündemde. 37 yaşındaki kahin Türkiye dahil bütün dünyayı uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Salomé, yapay zekanın hızla geliştiğini ve kontrol edilmediği takdirde toplum üzerinde ciddi tehditler oluşturabileceğini belirtti. “Eğer önlem alınmazsa, yapay zeka insan kontrolünün ötesine geçerek tehlikeli bir noktaya ulaşacak” diyen Salomé, yapay zekanın potansiyel risklerine karşı uyarıda bulundu.
Medyum, Japonya’da 2023 yılında geliştirilen “Sakana” adlı yapay zeka sistemini örnek gösterdi. Bilimsel araştırmalar için geliştirilen bu yapay zeka, programlanmamış olmasına rağmen kendi kodunu değiştirerek bazı kısıtlamaları aşmış. Salomé, bu olayın yapay zekanın sınırlarının belirlenmesi gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak, etik açıdan kontrolsüz yapay zeka sistemlerinin tehlikeli olabileceğini söyledi.
Salomé, Filipinler, Vietnam ve Çin’de tayfunların şiddetinin artacağını öne sürdü. Ayrıca ABD’nin Meksika Körfezi ve Florida bölgelerinde beşinci kategori kasırgalar ve siklonların daha sık görüleceğini belirtti. Medyum, doğal afetlerin dünya genelinde artacağını ve özellikle Asya ve Amerika kıtalarında ciddi hasara yol açabileceğini söyledi.
Salomé, Dünya’ya yaklaşmakta olan dev bir asteroitin varlığına da dikkat çekti. NASA’nın 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan asteroidi izlediğini belirten medyum, bu asteroitin Kasım ayında Dünya ile çarpışma rotasına girebileceğini iddia etti. Salomé, “Benim kehanetlerim tesadüf değildir, temellidir ve gerçekleşir” diyerek uyarılarını yineledi.