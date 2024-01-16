Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu

Astrolojik alanda, bazı burçlar gerçek ile kurgu arasındaki hassas dansta yön bulma konusundaki olağanüstü yetenekleriyle öne çıkar. Karmaşık aldatma ağları örmek gibi bir yeteneğe sahip olan akıllı yalancılar, sıradan ölümlü davranışların sınırlarını aşan bir davranış sergiler. Kimi kıvrak zekası kimi ise manipülasyon yeteneği ile diğer bireyleri etki altında bırakabilir.

Peki astrolojiye göre yalan söyleme konusunda usta olan 4 burç nedir?