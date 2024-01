Uzman astrolog, ayın hallerine göre burç yorumunda bulundu: Hangi burcu neler bekliyor?

"YENİ AY BAŞLANGIÇLAR İÇİN UYGUNDUR"

Ayın etkisinin her 2 buçuk günde bir başka burca geçtiğini söyleyen Koçyiğit, "Ay bizim ruhsal tarafımızdır. Duygularımızı ifade eder. Her burçta yaklaşık 2 buçuk gün kalır. Zodya yani bütün burçları 28 günde tamamlamış olur. Her ay bir yeni ayımız olur, birde dolunayımız olur. Bunun bulunduğu burçlarda etkileri bize katkı sağlar. Yeni ay başlangıçlar için uygundur. Dolunaylar bitişler için uygundur. Yani eski kadim kültürlerinden beri yeni ay özellikle hilal fazındayken tohum atma zamanıdır. Yani bir şeyi başlatmak istiyorsanız yani ayları tercih etmelisiniz. Bir şeyi bitirmek istiyorsanız da dolunayları tercih etmelisiniz. Bu ay takviminin güzellik bakımı için, saç kesimi falan olan şeyleri her burcun kendine göre bir özelliği vardır" ifadelerini kullandı.