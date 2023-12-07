Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü astrologlar, Aygül Aydın ile Hande Kazanova, 2024’te Türkiye’yi bekleyen felaketleri açıkladı.
2024 yılında yaşanabilecek felaketleri açıklayan ünlü astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın, tarih vererek uyardı. Youtube üzerinden paylaşılan videoda ünlü astrologlar, 2024 yılında Türkiye’yi bekleyen olumsuz durumları anlattı.
DEPREMLER VE YENİ FAYLAR
2024’ün doğa afetlerinin başlangıç yılı olacağını belirten Astrolog Aygül Aydın, depremlere ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. Aydın, geçen sene Kahramanmaraş’ta yaşanan depremi hatırlatarak, bu yıl da beklenmedik yerlerde depremler olabileceğini söyledi.
Aydın, “Yeni bir fayın keşfedildiği, burası kırılmıştı nasıl kırılabilir denilebilen bir yıl olabilir. Lütfen sağlam olmayan yapılar içindeyseniz önlem alın, burası bir deprem ülkesi” diyerek uyardı.
HORTUMLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Hortumlara karşı da uyaran Aydın, 2024’te hayatınızda hiç duymadığınız kadar hortum haberi duyacaksanız dedi. Aydın, Türkiye’nin ikliminin değiştiğini ve bunun olumsuz sonuçlarını görebileceğimizi belirtti. Aydın, “Bu olmaz demeyin” diyerek hortum tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
DOLU, FIRTINA VE SEL
Bir uyarı da Astrolog Hande Kazanova’dan geldi. Kazanova, Mart ayında olacak tutulmanın dolu fırtınalarını getirebileceğini söyledi. Kazanova, 25 Mart, 10 Nisan ve 18 Eylül tarihlerinde hava koşullarında dolu, fırtına, sel olabileceğini belirterek, bu tarihlerde tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.