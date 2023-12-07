Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı

Ünlü astrologlar, Aygül Aydın ile Hande Kazanova, 2024’te Türkiye’yi bekleyen felaketleri açıkladı.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 1

2024 yılında yaşanabilecek felaketleri açıklayan ünlü astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın, tarih vererek uyardı. Youtube üzerinden paylaşılan videoda ünlü astrologlar, 2024 yılında Türkiye’yi bekleyen olumsuz durumları anlattı.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 2

DEPREMLER VE YENİ FAYLAR

2024’ün doğa afetlerinin başlangıç yılı olacağını belirten Astrolog Aygül Aydın, depremlere ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. Aydın, geçen sene Kahramanmaraş’ta yaşanan depremi hatırlatarak, bu yıl da beklenmedik yerlerde depremler olabileceğini söyledi.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 3

Aydın, “Yeni bir fayın keşfedildiği, burası kırılmıştı nasıl kırılabilir denilebilen bir yıl olabilir. Lütfen sağlam olmayan yapılar içindeyseniz önlem alın, burası bir deprem ülkesi” diyerek uyardı.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 4

HORTUMLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Hortumlara karşı da uyaran Aydın, 2024’te hayatınızda hiç duymadığınız kadar hortum haberi duyacaksanız dedi. Aydın, Türkiye’nin ikliminin değiştiğini ve bunun olumsuz sonuçlarını görebileceğimizi belirtti. Aydın, “Bu olmaz demeyin” diyerek hortum tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 5

DOLU, FIRTINA VE SEL

Bir uyarı da Astrolog Hande Kazanova’dan geldi. Kazanova, Mart ayında olacak tutulmanın dolu fırtınalarını getirebileceğini söyledi. Kazanova, 25 Mart, 10 Nisan ve 18 Eylül tarihlerinde hava koşullarında dolu, fırtına, sel olabileceğini belirterek, bu tarihlerde tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

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Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı - Resim: 6
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