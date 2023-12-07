Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı

HORTUMLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Hortumlara karşı da uyaran Aydın, 2024’te hayatınızda hiç duymadığınız kadar hortum haberi duyacaksanız dedi. Aydın, Türkiye’nin ikliminin değiştiğini ve bunun olumsuz sonuçlarını görebileceğimizi belirtti. Aydın, “Bu olmaz demeyin” diyerek hortum tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.