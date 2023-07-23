Ünlü astrolog tek tek açıkladı: İşte Venüs retrosunda sürünecek 4 burç! Bu haftayı zor bitirecekler
Beklenen Venüs retrosu başladı... 4 Eylül'e kadar Venüs Aslan burcunda geri harekette olacak. Peki hangi burçlar Venüs retrosundan ne kadar etkilenecek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, 23 Temmuz-30 Temmuz haftasında burçları bekleyen gelişmeleri açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı astrolojik yorumlarla sık sık gündeme gelen Dinçer Güner, 23 Temmuz-30 Temmuz haftasının burç yorumlarını paylaştı. İşte Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
KOÇ BURCU
Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınız karışabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Yatırım araçlarından umduğunuz gibi verim alamayabilirsiniz. Eskiden mutlu olduğunuz hobinize yeniden başlayabilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatsal projelerde bazı zorluklara neden olabilir. Yaratıcılığınızda veya sanatsal yeteneklerinizde bir azalma veya motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz.
Bu dönemde yaratıcı projelerinizi gözden geçirmek, mevcut çalışmaları tamamlamak veya ilhamı yeniden bulmak için zaman ayırmak faydalı olabilir. Ebeveynlik, çocuk bakımı veya eğitim konularında geçmişte yaşanan sorunlar tekrar gündeme gelebilir. sosyal etkinliklerde bir azalmaya neden olabilir. Partiler, topluluk etkinlikleri veya romantik randevular gibi sosyal etkinliklere katılımınızda bir düşüş yaşayabilirsiniz. duygusal ifade ve özgüvende dalgalanmalara neden olabilir. Kendinizi ifade etme yeteneğinizde veya özgüveninizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURCU
Ev, yuva, aile, gayrimenkul konular ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem fiyat- değer arasındaki dengeyi ölçmekte zorlanabilirsiniz. Ama sıkı pazarlık yaparak uygun fiyata ev alabilirsiniz. Evinizi dekore etmek için isteyebilirsiniz ama sonuçtan memnun olmayabilir veya işi yapacak olan ustalarla ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir.