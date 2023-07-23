Ünlü astrolog tek tek açıkladı: İşte Venüs retrosunda sürünecek 4 burç! Bu haftayı zor bitirecekler

KOÇ BURCU

Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınız karışabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınıza dair karar vermek, seçim yapmak çok kolay olmayabilir. Yatırım araçlarından umduğunuz gibi verim alamayabilirsiniz. Eskiden mutlu olduğunuz hobinize yeniden başlayabilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatsal projelerde bazı zorluklara neden olabilir. Yaratıcılığınızda veya sanatsal yeteneklerinizde bir azalma veya motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz.