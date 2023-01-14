Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!

Twitter hesabından "Bu tarihi not edin" diyen astrolog Dinç, "28 Şubat 2023’de Satürn ve Plüton 29 derecede olacak. -+ 15 gün içinde öyle olaylar olacak ki, tarihe derin bir not yazılacak. 11 Şubat haftası büyük ifşalar başlayacak, 28 Şubat ve sonrası yer yerinden oynayacak" paylaşımında bulundu.