Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız"
Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube programına konuk oldu.
Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her şey Var’da yaptığı burç yorumlarıyla tanınan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube'daki 'Pijama Sohbetleri' programının konuğu oldu.
Merkür gerilemesinin burçlar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlatan Sayarı, Türkiye'nin geleceğine dair yorumlar da yaptı.
Sayarı, 'Türkiye'nin istikbali değişecek' diyerek tarih verdi öngörülerini tek tek tek anlattı. Ünlü astroloğun bu açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu.
Nuray Sayarı, "Türkiye'de yer altı mucizeleri ortaya çıkabilir. Birtakım sandıklar ortaya çıkabilir. Hazineler çıkabilir. Astrolojik anlamda sır perdesi aralanacak. 20-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de çok bomba haberler duyacağız. Yerden altın mı fışkırır. Petrol mü fışkırır bilemiyorum." dedi.