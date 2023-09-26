Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız"

Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube programına konuk oldu.

Astroloji Burç
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Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" - Resim: 1

Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her şey Var’da yaptığı burç yorumlarıyla tanınan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube'daki 'Pijama Sohbetleri' programının konuğu oldu.

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Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" - Resim: 2

Merkür gerilemesinin burçlar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlatan Sayarı, Türkiye'nin geleceğine dair yorumlar da yaptı.

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Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" - Resim: 3

Sayarı, 'Türkiye'nin istikbali değişecek' diyerek tarih verdi öngörülerini tek tek tek anlattı. Ünlü astroloğun bu açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu.

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Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu: "Çok bomba haberler duyacağız" - Resim: 4

Nuray Sayarı, "Türkiye'de yer altı mucizeleri ortaya çıkabilir. Birtakım sandıklar ortaya çıkabilir. Hazineler çıkabilir. Astrolojik anlamda sır perdesi aralanacak. 20-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de çok bomba haberler duyacağız. Yerden altın mı fışkırır. Petrol mü fışkırır bilemiyorum." dedi.

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