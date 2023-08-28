Ünlü astrolog Dinçer Güner, '3 senede bir oluyor' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı
31 Ağustos’ta ortalama 3 senede bir meydana gelen özel bir dolunay yaşayacağız... Balık burcunda mavi dolunay. Hem de Satürn etkili. Astrolog Dinçer Güner, mavi dolunayın önce bireysel sonra dünya sonra da Türkiye üzerinde olabilecek etkilerini tek tek anlattı.
Ünlü astrolog Dinçer Güne, sosyal medya hesabından paylaştığı "Balık Burcunda Satürnyen Mavi Dolunay" başlıklı yazısında dikkat çeken uyarılarda bulundu.
"Önce bu dolunay neden bu kadar özel, neden ismi mavi önce bundan bahsedeyim" diyen Dinçer Güner şunları anlattı:
"Normalde 1 Güneş takvimi zamanında (30-31 gün) bir yeni ay bir tane de dolunay meydana gelir. Fakat diğer taraftan ayın hareketlerine göre de oluşturulan bir ay takvimi var ve bu takvime göre 1 aylık zaman dilimi aslında bir yeni ay ile bir dolunay arasında geçen süre. Bu süre de ortalama 29,5 gün. Ay takvimi ile Güneş takvimi arasında ortaya çıkan bu farktan dolayı 2,5 – 3 yılda bir bazı aylarda 2 tane yeni ay veya 2 tane dolunay meydana gelir."
"Böyle olduğunda meydana gelen 2. dolunaya mavi adını alır. Fakat bu mavi bildiğimiz gibi bir mavi değil. Yıllar içinde bir yazım hatasından dolayı maviye evrilmiş bu durum. İlk kez bu bir güneş takvimi zamanı içinde 2. Bir yeni ay gözlemlediklerinde demişler ki, hooop ne oluyor? Senin bir defa olman gerek, 2. Kez hayırdır? Bu düzene, takvime ihanet mi ediyorsun sen diyerek ismine ihanet anlamına gelen “Belewe” demişler. Yani belewe moon. Fakat yıllar içinde bu söylem blue moon olarak evrilmiş ve olmuş size mavi ay."