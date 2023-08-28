Ünlü astrolog Dinçer Güner, '3 senede bir oluyor' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı

"Böyle olduğunda meydana gelen 2. dolunaya mavi adını alır. Fakat bu mavi bildiğimiz gibi bir mavi değil. Yıllar içinde bir yazım hatasından dolayı maviye evrilmiş bu durum. İlk kez bu bir güneş takvimi zamanı içinde 2. Bir yeni ay gözlemlediklerinde demişler ki, hooop ne oluyor? Senin bir defa olman gerek, 2. Kez hayırdır? Bu düzene, takvime ihanet mi ediyorsun sen diyerek ismine ihanet anlamına gelen “Belewe” demişler. Yani belewe moon. Fakat yıllar içinde bu söylem blue moon olarak evrilmiş ve olmuş size mavi ay."