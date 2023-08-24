Ünlü astrolog 12 burcu uyardı: "Karanlık sırlar açığa çıkabilir"
Astrolog Dinçer Güner, "Ayağa kalk ve devam et" diyerek 24 Ağustos günlük burç yorumlarını paylaştı. Mars ile Plüton arasında oluşacak kare açıdan 12 burç bakın nasıl etkilenecek...
Astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mars ile Plüton arasında oluşacak üçgen açının hayatımıza olası etkilerini anlattı.
Güner'in açıklamaları şöyle:
Hayatınızda gerekli reformları yapmak için gücünüz olacaktır. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti içinizde bulabilirsiniz. Bu dönemde kısa vadeli çözümler işe yaramayacaktır. Planlar uzun vadeli ve kökten bir değişim için yapılmalıdır.
Plüton başkalarının gerçek niyetini görmenizde size yardımcı olabilir. Hayatınızda mutlu olmak için gerçekten ne yapmak gerektiğini veya neyin üzerine odaklanmanız gerektiğini size işaret edecektir. Kolay olmasa da hayat sizi bu değişimi yapabilecek noktaya getirecektir.
Gücünüzü ve yüksek motivasyonunuzu kullanarak başarıya kavuşabilirsiniz. Hayatınızda büyük değişimler yapmaya zorlanabileceğiniz bir transittir.