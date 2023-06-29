Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer...
Temmuz ayı itibariyle bu burçlarda şans kapısı aralanıyor. Temmuz ayında o burçlar şansın tadını çıkaracak. Bazı burçlar evliliğe ilk adımı atacak, bazı burçlar için iş fırsatları doğacak... Astrolojiye göre burçları Temmuz 2023'te neler beklediği ortaya çıktı. İşte 2023 Temmuz burç yorumları...
Temmuz ayı burç yorumları astrolog Filiz Özkol tarafından açıklandı. Yeni ay ile birlikte birçok burcun aşk, aile, sağlık, kariyer ve para durumu değişecek. Özellikle bazı burçlar için fırsatlar bu ay içerisinde ortaya çıkacak. İşte Temmuz 2023 burç yorumları...
KOÇ BURCU
Temmuzda çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız ortak işlerden iyi kazançlar sağlayacaksınız. Hedeflerinize kavuşuyorsunuz. 23 Temmuz'da Venüs retro yapıyor. İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır.
Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yordu. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Enerjiniz çok yüksek. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Macera duygunuzun atağa kalkmasıyla isteklerinizde aşırıya kaçabilir, sevgi ve flört bazında ilişki karmaşası yaşayabilirsiniz. Venüs retroda. Düşüncelerinizi açıklarken dikkatli olmak zorundasınız.
3 Temmuz'da Dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. 11 Temmuz'da Mars, Başak burcuna geçiyor. Merkür de Mars'a eşlik ediyor. Bu dönem son derece hassas olacaksınız. Olur olmaz şeylere ağlayabilir, gereğinden fazla duygusallık gösterebilirsiniz.