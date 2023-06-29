Temmuz ayının en şanslı burçları: Aşk, para, kariyer...

Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yordu. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Enerjiniz çok yüksek. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Macera duygunuzun atağa kalkmasıyla isteklerinizde aşırıya kaçabilir, sevgi ve flört bazında ilişki karmaşası yaşayabilirsiniz. Venüs retroda. Düşüncelerinizi açıklarken dikkatli olmak zorundasınız.